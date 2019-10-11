Франція проти початку переговорів з Албанією і Північною Македонією про вступ в ЄС - ЗМІ

Франція заявила своїм колегам з Європейського Союзу, що проти початку переговорів про членство з Північною Македонією та Албанією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

Париж вважає, що перед ЄС зараз стоїть занадто багато проблем, щоб брати ще дві держави з Балкан.

Франція каже, що ЄС потрібно реформувати зсередини, щоб боротися з такими викликами, як зміни клімату та міграція, і що Албанія та Північна Македонія повинні провести подальші реформи, перш ніж почати переговори.

"Їх ще немає. Ми просимо їх докласти додаткових зусиль. Переговори не можуть бути відкриті в жовтні 2019 року. Нам потрібно буде переглянути ситуацію десь до 2020 року", - сказав французький чиновник.

Для відкриття переговорів про вступ необхідна одностайність 28 країн-членів ЄС. Міністри ЄС обговорять це питання у Люксембурзі наступного вівторка перед тим, як національні лідери зустрінуться в Брюсселі на саміті 17-18 жовтня.

За даними агентства, Нідерланди та Данія також були явно проти заявки Албанії, хоча голландці вказували на потенційну гнучкість щодо Північної Македонії.

Минулого тижня президенти Європейської ради, Європарламенту і Єврокомісії закликали лідерів держав-членів підтримати початок переговорів про вступ з Албанією і Північною Македонією.

Однак міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок заявив, що Євросоюз не повинен відкривати переговори про вступ з Албанією.