Лідерів ЄС закликали підтримати старт переговорів про вступ з Албанією і Північною Македонією

Президенти Європейської ради, Європарламенту і Єврокомісії закликали лідерів держав-членів підтримати початок переговорів про вступ з Албанією і Північною Македонією.

Про це йдеться у листі президента Європейської ради Дональда Туска, президента Європарламенту Давіда Сассолі, чинного президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера і майбутньої її керівниці Урсули фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

Лідери інституцій ЄС нагадали, що на саміті у червні було домовлено досягти про відкриття переговорів про приєднання з Північної Македонією і Албанією не пізніше жовтня 2019 року.

"Європейський Союз стоїть перед стратегічним вибором. Незалежно від того, чи вирішить ЄС зараз почати переговори про вступ з Північною Македонією і Албанією, це тест на здатність Союзу виконувати свої обіцянки і дивитися в майбутнє" - йдеться у листі.

Керівники євроінституцій наголосили, що якщо ЄС має намір відстоювати свою міжнародну роль і захищати свої інтереси, то крок в напрямку інтеграції тих європейських країн, які проявили інтерес та виконали вимоги для початку процесу приєднання, сприятиме досягненню цієї мети.

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"Північна Македонія та Албанія зробили те, про що ми їх просили. Досягнення цієї мети вимагало значних зусиль з боку громадян, для яких європейська перспектива була великим джерелом мотивації і рішучості. Ми вважаємо, що зараз саме час почати переговори про вступ з обома країнами" - сказано у листі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз, ймовірно, схвалить початок офіційних переговорів про вступ з Албанією і Північною Македонією 15 жовтня.