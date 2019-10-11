Вроцлав зробив безкоштовним проїзд у транспорті для людей з книгами лауреатки Нобеля

Мер Вроцлава ухвалив рішення зробити безкоштовним проїзд у громадському транспорті 11-13 жовтня для людей з книгами Ольги Токарчук, якій напередодні присудили Нобелівську премію з літератури.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт міста Вроцлава.

"Ольга Токарчук стала лауреаткою Нобелівської премії з літератури. Сьогодні ця новина поширилася по всьому світу. У Вроцлаві ми надзвичайно пишаємося цим. Мер Вроцлава Яцек Сутрик вирішив, що будь-хто, у кого буде книга її авторства, подорожуватиме громадським транспортом безкоштовно до кінця тижня", - йдеться у повідомленні.

Як пояснює влада міста, така акція спрямована на просування польської нобелівської лауреатки і водночас є стимулом для поїздок на громадському транспорті.

Ольга Токарчук – почесна громадянка Вроцлава – вчора стала лауреаткою Нобелівської премії в галузі літератури за 2018 рік. Це друга полька, яка удостоїлась цієї премії.

"Це великий день для Вроцлава", - сказав Яцек Сутрик.