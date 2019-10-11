На Сицилії прокинувся вулкан Етна, частину авіапростору закрили

На Сицилії відновив активність вулкан Етна, частину повітряного простору над містом Катанія довелося закрити.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Виверження вулкану відбулося після 6 ранку у п’ятницю і супроводжувалося невеликими вибухами і потужним викидом вулканічного попелу. Стовпи сірого диму було добре помітно над Етною.

Вулканологи з сицилійського центру Ingv оцінюють ситуацію як відносно спокійну.

Тим не менш викид вулканічного попелу призвів до необхідності часткового закриття повітряного простору над містом Катанія.

фото ANSA

Аеропорт прийматиме лише чотири авіарейси на годину. Виліт літаків з аеропорту не обмежений і буде проводитися згідно з розкладом.