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На Сицилии проснулся вулкан Этна, часть авиапространства закрыли

Пятница, 11 октября 2019, 12:53

На Сицилии возобновил активность вулкан Этна, часть воздушного пространства над городом Катания пришлось закрыть.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

Извержение вулкана произошло после 6 утра в пятницу и сопровождалось небольшими взрывами и мощным выбросом вулканического пепла. Столбы серого дыма были хорошо заметны над Этной.

Вулканологи из сицилийского центра Ingv оценивают ситуацию как относительно спокойную.

Тем не менее выброс вулканического пепла привел к необходимости частичного закрытия воздушного пространства над городом Катания.

 
фото ANSA

Аэропорт будет принимать только четыре авиарейса в час. Вылет самолетов из аэропорта не ограничен и будет проводиться по расписанию.

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