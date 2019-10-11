На Сицилии проснулся вулкан Этна, часть авиапространства закрыли
Пятница, 11 октября 2019, 12:53
На Сицилии возобновил активность вулкан Этна, часть воздушного пространства над городом Катания пришлось закрыть.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.
Извержение вулкана произошло после 6 утра в пятницу и сопровождалось небольшими взрывами и мощным выбросом вулканического пепла. Столбы серого дыма были хорошо заметны над Этной.
Вулканологи из сицилийского центра Ingv оценивают ситуацию как относительно спокойную.
Тем не менее выброс вулканического пепла привел к необходимости частичного закрытия воздушного пространства над городом Катания.
Аэропорт будет принимать только четыре авиарейса в час. Вылет самолетов из аэропорта не ограничен и будет проводиться по расписанию.
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