Депутати партії Brexit у Європарламенті проголосували проти боротьби з пропагандою РФ

Депутати партії Brexit Найджела Фараджа проголосували проти резолюції Європейського парламенту, яка закликала вжити заходів для протидії "надзвичайно небезпечної" російської пропаганди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Резолюцію напередодні схвалили 469 голосами "за". 143 депутати висловились проти, 47 утрималися.

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Вона закликає до оновлення підрозділу ЄС East StratCom, який займається боротьбою з пропагандою, а також до підтримки суспільних засобів масової інформації.

Документ був схвалений за підтримки найбільших політичних груп Європейського парламенту — правоцентристської Європейської народної партії, соціалістів, лібералів і зелених.

У тексті висловлене "глибоке занепокоєння з приводу вкрай небезпечного характеру російської пропаганди" і міститься заклик до інститутів ЄС розробити стратегію протидії російської дезінформації.

Хоча резолюція не має обов'язкової сили, вона посилює тиск на майбутніх лідерів Європейської комісії та Європейської ради, щоб вони зосередили свою увагу на країнах, що прагнуть втрутитися у вибори та діяльність компаній соціальних мереж.

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Ліберальні демократи заявили, що були "шоковані і ошелешені" голосуванням партії Brexit проти заходів боротьби з фальшивими новинами.

"Відверто шокує, що сьогодні члени Європарламенту від партії Brexit відмовилися підтримувати посилені заходи щодо боротьби з нападами на наші демократичні процеси з боку Росії та інших країн", - сказала Кетрін Беардер, лідер Ліберально-демократичної партії у Європарламенті.

Партія Brexit, яка утримується або виступає проти більшості голосувань у Європарламенті, заявила, що завжди буде голосувати проти "більшої влади та витрат з боку ЄС".