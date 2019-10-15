На фермі у Нідерландах виявили родину, яка роками ізольовано жила у підвалі

Поліція Нідерландів виявила родину, яка дев'ять років провела у підвалі, "чекаючи закінчення часу".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

58-річний чоловік і шестеро його дорослих дітей - віком від 16 до 25 років - проживали на фермі в північній провінції Дренте.

Їх знайшли після того, як син замовив пиво в барі в сусідньому селі Руйнерволд, а потім повідомив працівникам, що йому потрібна допомога. Свідки сказали, що він виглядав розгубленим.

"Він замовив п'ять пив і випив їх. Тоді я поспілкувався з ним, і він розповів, що втік і потребує допомоги... тоді ми викликали поліцію", - сказав власник бару Кріс Вестербек.

Він додав: "У нього було довге волосся, брудна борода, старий одяг. Він сказав, що ніколи не ходив до школи, і не був у перукаря дев'ять років".

Його родина жила в ізоляції, "чекаючи закінчення часу", повідомляють місцеві ЗМІ.

Офіцери відвідали віддалений хутір і провели обшук. Вони виявили приховані сходи за шафою у вітальні, які вели вниз до підвального приміщення, де мешкала родина.

Поліція Дренте підтвердила, що 58-річний чоловік був заарештований і перебуває під слідством після відмови у співпраці. Наразі не зрозуміло, що сталося з матір'ю дітей.

За непідтвердженою інформацією, батько переніс інсульт і був прикутий до ліжка.

Руйнерволд - село з населенням менше ніж 3 тисяч осіб, а ферма перебуває за селом. Ферма, яка частково прихована за деревами, також має велику ділянку з городиною та козу.

Сусід розповів нідерландським ЗМІ, що він лише інколи бачив одного чоловіка на фермі, але не бачив дітей.