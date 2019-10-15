На ферме в Нидерландах обнаружили семью, которая годами изолированно жила в подвале

Полиция Нидерландов обнаружила семью, которая девять лет провела в подвале, "дожидаясь конца времен".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

58-летний мужчина и шесть его взрослых детей - в возрасте от 16 до 25 лет - проживали на ферме в северной провинции Дренте.

Их нашли после того, как сын заказал пиво в баре в соседнем селе Руйнерволд, а потом сообщил работникам, что ему нужна помощь. Свидетели сказали, что он выглядел растерянным.

"Он заказал пять порций пива и выпил их. Тогда я пообщался с ним, и он рассказал, что убежал и нуждается в помощи... тогда мы вызвали полицию", - сказал владелец бара Крис Вестербек.

Он добавил: "У него были длинные волосы, грязная борода, старая одежда. Он сказал, что никогда не ходил в школу и не был у парикмахера девять лет".

Его семья жила в изоляции, "дожидаясь конца времен", сообщают местные СМИ.

Офицеры посетили отдаленный хутор и провели обыск. Они обнаружили скрытые лестницы за шкафом в гостиной, которые вели вниз в подвальное помещение, где жила семья.

Полиция Дренте подтвердила, что 58-летний мужчина был арестован и находится под следствием после отказа в сотрудничестве. Пока не ясно, что произошло с матерью детей.

По неподтвержденной информации, отец перенес инсульт и был прикован к постели.

Руйнерволд - село с населением менее 3 тысяч человек, а ферма находится за селом. На ферме, которая частично скрыта за деревьями, есть большой участок с овощами и коза.

Сосед рассказал нидерландским СМИ, что он лишь иногда видел одного человека на ферме, но не видел детей.