Юнкер подзвонив Джонсону перед самітом ЄС: ми хочемо угоду про Brexit

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вранці провів телефону розмову з британським прем’єром Борисом Джонсоном щодо угоди про Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала у Twitter речниця Єврокомісії Міна Андреєва.

"Контакти між командами ЄС та Великою Британією тривають. Жан-Клод Юнкер щойно розмовляв з Борисом Джонсоном. Кожна година і хвилини рахуються перед самітом Європейської ради. Ми хочемо отримати угоду", - написала Андреєва.

🇪🇺🇬🇧 Contacts between #EU and UK teams are continuing. @JunckerEU just spoke to @BorisJohnson. Every hour and minute counts before the #EUCO. We want a #deal.