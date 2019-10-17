Юнкер подзвонив Джонсону перед самітом ЄС: ми хочемо угоду про Brexit

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вранці провів телефону розмову з британським прем’єром Борисом Джонсоном щодо угоди про Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала у Twitter речниця Єврокомісії Міна Андреєва.

"Контакти між командами ЄС та Великою Британією тривають. Жан-Клод Юнкер щойно розмовляв з Борисом Джонсоном. Кожна година і хвилини рахуються перед самітом Європейської ради. Ми хочемо отримати угоду", - написала Андреєва.

🇪🇺🇬🇧 Contacts between #EU and UK teams are continuing. @JunckerEU just spoke to @BorisJohnson. Every hour and minute counts before the #EUCO. We want a #deal. — Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) October 17, 2019

Раніше стало відомо, що посли країн Євросоюзу досі не отримали проєкт нового тексту угоди про Brexit, тому його обговорення лідерами ЄС на сьогоднішньому саміті під питанням.

ЄС та Британія наблизилися до досягнення угоди щодо Brexit, але залишаються розбіжності у питаннях митної справи на ірландському кордоні та податку на додану вартість.

Британський прем'єр Борис Джонсон буде змушений просити ЄС про відтермінування Brexit, якщо до 19 жовтня не домовиться про нову угоду