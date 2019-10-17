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Посли ЄС досі не отримали проєкт угоди про Brexit, до саміту у Брюсселі кілька годин

Четвер, 17 жовтня 2019, 10:51

Посли країн Євросоюзу досі не отримали проєкт нового тексту угоди про Brexit, тому його обговорення лідерами ЄС на сьогоднішньому саміті під питанням.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала у Twitter політичний оглядач ВВС Катя Адлер.

Посли чекали на текст в четвер вранці, щоб вони могли прочитати його з юридичними експертами, перш ніж лідери країн ЄС могли б обговорити на саміті у Брюсселі, який розпочнеться у другій половині дня.

"Вони не отримали текст. Дипломат ЄС щойно сказав мені: "Ми все більше песимістичні", - написала Адлер.

Втім, у Брюсселі не виключають, що проєкт угоди все ж таки буде надісланий в останній момент і його обговорять на саміті.

Раніше повідомлялося, що ЄС та Британія наблизилися до досягнення угоди щодо Brexit, але залишаються розбіжності у питаннях митної справи на ірландському кордоні та податку на додану вартість.

Британський прем'єр Борис Джонсон буде змушений просити ЄС про відтермінування Brexit, якщо до 19 жовтня не домовиться про нову угоду

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