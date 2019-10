Посли ЄС досі не отримали проєкт угоди про Brexit, до саміту у Брюсселі кілька годин

Посли країн Євросоюзу досі не отримали проєкт нового тексту угоди про Brexit, тому його обговорення лідерами ЄС на сьогоднішньому саміті під питанням.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала у Twitter політичний оглядач ВВС Катя Адлер.

Посли чекали на текст в четвер вранці, щоб вони могли прочитати його з юридичними експертами, перш ніж лідери країн ЄС могли б обговорити на саміті у Брюсселі, який розпочнеться у другій половині дня.

NEW:EU Ambassadors representing leaders in Brussels expected to receive draft new Brexit text this morning so as to be able to read with legal experts in EU capitals before EU leaders discuss. They've not received text. EU diplomat to me just now"We are more and more pessimistic"