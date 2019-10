Юнкер позвонил Джонсону перед саммитом ЕС: мы хотим соглашения о Brexit

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер утром провел телефонный разговор с британским премьером Борисом Джонсоном по соглашению о Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала в Twitter пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева.

"Контакты между командами ЕС и Великобританией продолжаются. Жан-Клод Юнкер только что разговаривал с Борисом Джонсоном. Каждый час и минуты считаются перед саммитом Европейского совета. Мы хотим получить соглашение", - написала Андреева.

🇪🇺🇬🇧 Contacts between #EU and UK teams are continuing. @JunckerEU just spoke to @BorisJohnson. Every hour and minute counts before the #EUCO. We want a #deal.