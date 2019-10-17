Юнкер позвонил Джонсону перед саммитом ЕС: мы хотим соглашения о Brexit

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер утром провел телефонный разговор с британским премьером Борисом Джонсоном по соглашению о Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала в Twitter пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева.

"Контакты между командами ЕС и Великобританией продолжаются. Жан-Клод Юнкер только что разговаривал с Борисом Джонсоном. Каждый час и минуты считаются перед саммитом Европейского совета. Мы хотим получить соглашение", - написала Андреева.

🇪🇺🇬🇧 Contacts between #EU and UK teams are continuing. @JunckerEU just spoke to @BorisJohnson. Every hour and minute counts before the #EUCO. We want a #deal. — Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) October 17, 2019

Ранее стало известно, что послы стран Евросоюза до сих пор не получили проект нового текста соглашения о Brexit, поэтому его обсуждения лидерами ЕС на сегодняшнем саммите под вопросом.

ЕС и Великобритания приблизились к достижению соглашения по Brexit, но остаются разногласия в вопросах таможни на ирландской границе и налога на добавленную стоимость.

Британский премьер Борис Джонсон будет вынужден просить ЕС об отсрочке Brexit, если до 19 октября не договорится о новом соглашении.