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Юнкер позвонил Джонсону перед саммитом ЕС: мы хотим соглашения о Brexit

Четверг, 17 октября 2019, 11:23

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер утром провел телефонный разговор с британским премьером Борисом Джонсоном по соглашению о Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала в Twitter пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева.

"Контакты между командами ЕС и Великобританией продолжаются. Жан-Клод Юнкер только что разговаривал с Борисом Джонсоном. Каждый час и минуты считаются перед саммитом Европейского совета. Мы хотим получить соглашение", - написала Андреева.

Ранее стало известно, что послы стран Евросоюза до сих пор не получили проект нового текста соглашения о Brexit, поэтому его обсуждения лидерами ЕС на сегодняшнем саммите под вопросом.

ЕС и Великобритания приблизились к достижению соглашения по Brexit, но остаются разногласия в вопросах таможни на ирландской границе и налога на добавленную стоимость.

Британский премьер Борис Джонсон будет вынужден просить ЕС об отсрочке Brexit, если до 19 октября не договорится о новом соглашении.

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