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Президентські вибори в Польщі: Туска назвали найкращим контркандидатом для Дуди

Четвер, 17 жовтня 2019, 12:50

Найкращим суперником чинного польського лідера Анджея Дуди на президентських виборах наступного року був би Дональд Туск - колишній прем'єр Польщі, який незабаром покине пост президента Європейської ради.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування IBRiS, проведеного на замовлення "Dziennik Gazeta Prawna" та RMF24.

Роберт Бедронь посів друге місце в рейтингу, а Малгожата Кідава-Блоньська - третє.

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Згідно з опитуванням, за Туска проголосували б понад 27% прихильників опозиції, 50% прихильників самої "Громадянської коаліції" та майже 16% всіх респондентів. 

Серед прихильників опозиції майже 13% за Кідаву-Блонську, 17% вона має серед прихильників "Громадянської коаліції" та майже 10% загалом. Підтримка Бедроня відповідно - майже 13%, понад 8% і майже 10% від усіх респондентів.

Вибори мають відбутися в травні.

 

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