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Екслідеру Каталонії закрили доступ до Європарламенту

Вівторок, 15 жовтня 2019, 17:14

Колишньому главі уряду Каталонії Карлесу Пучдемону заборонили доступ до будь-яких будівель Європейського парламенту після того, як у понеділок іспанський суддя видав новий європейський ордер на його арешт.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо агентству EFE від своїх парламентських джерел.

Джерела заявили, що рішення є частиною "співпраці між державами-членами та європейськими інституціями".

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Парламент зробив те саме в жовтні 2017 року, коли Іспанія вперше видала ордер на арешт Пучдемона.

Нагадаємо, у понеділок вранці Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув'язнення за їх участь у референдумі про незалежність у 2017 році.

Після цього суддя Верховного суду Пабло Льярена розпорядився видати новий європейський ордер на арешт Пучдемона.

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В ордері йдеться, що Пучдемона підозрюють у підбурюванні до заколоту та розтраті державних коштів у зв'язку з проведенням референдуму про незалежність Каталонії в 2017 році.

Пучдемон втік з Іспанії в 2017 році, щоб уникнути звинувачень, пов'язаних з референдумом. Зараз він живе у Бельгії.

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