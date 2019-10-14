Іспанія видала європейський ордер на арешт екслідера Каталонії 

Суддя Верховного суду Іспанії Пабло Лларена розпорядився видати новий європейський ордер на арешт колишнього глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

В ордері йдеться, що Пучдемона підозрюють у підбурюванні до заколоту та розтраті державних коштів у зв'язку з проведенням референдуму про незалежність Каталонії в 2017 році.

Лларена відкликав ордер на арешт після того, як Німеччина в 2018 році відмовилася видати колишнього главу Женералітету за підозрою у бунті. З того часу Пучдемону загрожував тільки арешт в Іспанії, оскільки у дії залишався лише національний ордер на арешт.

Пучдемон втік з Іспанії до Бельгії після референдуму про незалежність Каталонії в 2017 році.

Нагадаємо, у понеділок вранці Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув'язнення за їх участь у референдумі про незалежність у 2017 році.

Дев'ять лідерів каталонських сепаратистів перебували під вартою протягом майже двох років після їх арешту в кінці жовтня 2017 року.

У зв’язку з цим по всій Каталонії вибухнули акції протесту та розпочалося блокування доріг. Протестувальники також оголосили початок блокади в аеропорту Барселони.