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Экс-глава Каталонии добровольно пришел в бельгийский суд, его не арестовали

Пятница, 18 октября 2019, 13:51

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в пятницу добровольно пришел в прокуратуру Брюсселя после выдачи Испанией нового европейского ордера на арест.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Пучдемон сегодня утром пришел в прокуратуру Брюсселя в сопровождении своих адвокатов, которые консультируют его с того момента, как он оказался в изгнании в Бельгии.

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После прокуратуры он предстал перед судьей и заявил, что выступает против своей экстрадиции в Испанию. "Он вышел свободным и поехал домой в Ватерлоо", - сказал один из адвокатов.

Пучдемон ссылался на неприкосновенность, связанную с его избранием членом Европейского парламента, хотя он так и не стал депутатом ЕП.

Судья решил оставить Пучдемона на свободе, как это было и в случае двух предыдущих европейских ордеров на арест (в 2017 и 2018 годах).

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Пучдемон бежал из Испании в Бельгию после референдума о независимости Каталонии в 2017 году.

Напомним, 14 октября Верховный суд Испании приговорил девять лидеров каталонских сепаратистов к срокам от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году.

Они находились под стражей почти два года после их ареста в конце октября 2017 года.

После этого по всей Каталонии начались акции протеста и блокирование дорог. Протестующие также объявили о начале блокады аэропорта Барселоны.

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