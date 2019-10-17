Ніч насильства в Каталонії: спалені авто, обстріл вертольота, кислота проти поліції

Барселона в середу вночі повернулася до безладів та серйозних інцидентів. Після півночі сталися спалення десятка автомобілів, атаки кислотою та коктейлями Молотова проти поліції, а також запуски піротехнічних ракет проти поліцейського вертольота.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

За повідомленням міськради, в центрі міста сталися до 45 пожеж. Другий день поспіль центр перетворився на поле бою. Молоді люди стикалися з поліцейськими, і щонайменше 20 осіб вдалося затримати. 52 особам надавали медичну допомогу протягом понад п’яти годин насильства.

Інциденти почалися після дев'ятої години вечора. Демонстрація зібрала близько 22 000 людей, і спочатку була мирною. Сутички спалахнули, коли частина демонстрантів переїхала до штабу відділу внутрішніх справ. У цей момент деякі з протестувальників ламали паркан, який охороняє околиці відділу.

reuters

reuters

reuters

Групи молодих людей, деякі із закритими обличчями, перекидали сміттєві контейнери та підпалювали їх. Сцена вівторка повторилася, хоча протестувальників було не так багато, але вони діяли рішучіше проти поліції.

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Полум’я кількох палаючих контейнерів дійшло до десятка автомобілів, припаркованих поруч, і мотоцикла. Транспортні засоби горіли біля заправки, яку охороняли працівники поліції.

Джерела автономної поліції підкреслюють, що в один момент стався піротехнічний залп ракет проти одного з поліцейських вертольотів. Вони також кажуть, що у правоохоронців кидали каміння та кислоту.

Були також серйозні зіткнення в Жироні, Лериді та Таррагоні.

Міністерство внутрішніх справ передислокує протягом найближчих кількох днів до Каталонії ще 200 працівників спеціальних підрозділів поліції, щоб посилити місцеву поліцію в очікуванні продовження серйозних заворушень, що розпочалися після судових вироків лідерам каталонських сепаратистів.

VIDEO: Rioting raged in Barcelona and several other Catalan towns for a third straight night. Read the full story here: https://t.co/7xom4MEjjl pic.twitter.com/f3iUij7UYc — AP Europe (@AP_Europe) October 17, 2019

Національна поліція візьме відповідальність за охорону внутрішніх приміщень летовища El Prat, порту Барселони та кількох станцій місцевої залізничної компанії AVE. Також буде посилено охорону атомних електростанцій Аско та Ванделлос.

Мітинги каталонського сепаратистського руху традиційно були ненасильницькими. Але за три ночі жорстоких зіткнень між поліцією та протестувальниками постраждали понад 250 людей.

Каталонські та державні чиновники Іспанії зібралися окремо в середу, щоб обговорити події.