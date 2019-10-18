Тисячі каталонців сходяться до Барселони на п'ятий день протестів

Сотні тисяч прихильників незалежності з усієї Каталонії заповнять вулиці Барселони в п’ятницю, 18 жовтня, а профспілки закликали до загального страйку в п'ятий день протестів, що почалися з ув'язненням дев'яти лідерів сепаратистів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Хода стартувала в середу з п'яти міст Каталонії. Багато хто з тих, хто йде до столиці регіону, розмахують прапорами незалежності.

Головні дороги Каталонії заблоковані, а кілька головних вулиць Барселони закриті для руху в очікуванні маршів. Регіональні поїзди та міське метро курсують за скороченим розкладом.

Близько 36 барселонських рейсів авіакомпанії Vueling були скасовані в п'ятницю через страйк.

Міська рада Барселони заявила, що 400 контейнерів для сміття були спалені під час протестів у середу. Влада підрахувала, що за два дні місто зазнало збитків на загальну суму понад мільйон євро.

Ввечері 17 жовтня каталонські сепаратисти влаштовували пожежі в місті, встановлювали барикади та вступали у сутички з поліцією. Десятки людей були затримані та отримали травми.

Глава уряду Каталонії Кім Торра закликав проводити акції мирно, але заявив, що насильство зводиться до осіб, які намагаються завдати шкоди репутації руху за незалежність.

"Ми не можемо дозволити таким групам, які інфільтруються і провокують, шкодити іміджу руху, який налічує мільйони каталонців", - сказав він.

Торра закликав до нового голосування за самовизначення регіону.