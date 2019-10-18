На Гібралтарі обрали новий парламент перед Brexit

Партія головного міністра Гібралтару Фабіана Пікардо втретє перемогла на виборах і він знову очолить місцевий уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Соціалістична робітнича партія, яку очолює Пікардо, в альянсі з Ліберальною партією отримала 52,5% голосів і 10 із 17 місць у парламенті Гібралтара.

Опозиційна правоцентристська Соціал-демократична партія набрала 25,6% голосів, що дало їй 6 місць у парламенті. Ліва партія "Разом Гібралтар" набрала 20,5% голосів і отримала один мандат. Явка на виборах склала 70,84 відсотка.

Пікардо на посаді головного міністра керуватиме територією наступні чотири роки. У своєму виступі після оголошення результатів він сказав, що це останні вибори для нього.

"Наша основна роль у наступні чотири роки полягатиме у безпечному плаванні нашої нації через невідомі води виходу з Євросоюзу", - сказав він.

Напередодні виборів Пікардо заявив, що він вирішив піти на вибори після того, як Борис Джонсон став прем'єр-міністром Великої Британії, щоб забезпечити створення нового уряду на випадок Brexit без угоди.

Як відомо, близько 34 тисяч жителів Гібралтару виступили проти виходу з ЄC на референдумі 2016 року. 96% проголосували за те, щоб залишитися у блоці.

Для Гібралтару ключовими питаннями у відносинах з ЄС є прикордонні перевірки і доступ на ринки. Гібралтар значною мірою залежить від понад 15 тисяч працівників, більшість із яких є європейцями, які щодня перетинають кордон з Іспанією, членом ЄС.