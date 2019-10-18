На Гибралтаре избрали новый парламент перед Brexit

Партия главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо в третий раз победила на выборах, и он снова возглавит местное правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Социалистическая рабочая партия, которую возглавляет Пикардо, в альянсе с Либеральной партией получила 52,5% голосов и 10 из 17 мест в парламенте Гибралтара.

Оппозиционная правоцентристская Социал-демократическая партия набрала 25,6% голосов, что дало ей 6 мест в парламенте. Левая партия "Вместе Гибралтар" набрала 20,5% голосов и получила один мандат. Явка на выборах составила 70,84 процента.

Пикардо на посту главного министра руководить территорией следующие четыре года. В своем выступлении после объявления результатов он сказал, что это последние выборы для него.

"Наша основная роль в последующие четыре года будет заключаться в безопасном плавании нашей нации по неизвестным водам выхода из Евросоюза", - сказал он.

Накануне выборов Пикардо заявил, что он решил пойти на выборы после того, как Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании, чтобы обеспечить создание нового правительства на случай Brexit без соглашения.

Как известно, около 34 тысяч жителей Гибралтара выступили против выхода из ЕС на референдуме 2016 года. 96% проголосовали за то, чтобы остаться в блоке.

Для Гибралтара ключевыми вопросами в отношениях с ЕС являются пограничные проверки и доступ на рынки. Гибралтар в значительной степени зависит от более 15 тысяч работников, большинство из которых являются европейцами и ежедневно пересекают границу с Испанией, членом ЕС.