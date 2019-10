Росія завдала потужних авіаударів у Сирії

Авіація Росії 19 жовтня здійснила масштабну атаку на декілька об'єктів в сирійській провінції Ідліб, контрольованій джихадистами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Al Masdar News.

ВКС Росії здійснили атаку на авіабазу "Тафтаназ", яку утримували джихадисти угруповання "Хайят Тахрір Аль-Шам".

За даними військового джерела в сусідній провінції Латакія, ВКС Росії здійснили понад десять авіаударів по авіабазі "Тафтаназ" та її околицях; це призвело до знищення інфраструктури та конвою підкріплення, який мали надіслати на фронт війни із сирійською армією.

Окрім ударів по авіабазі "Тафтаназ", ВКС Росії також відновили атаку на твердиню джихадистів Рекая, в якій нібито перебуває один з головних командних центрів "Хайят Тахрір Аль-Шам" у південному Ідлібі.

Нещодавно російські ВКС посилили свої атаки на північно-заході Сирії на тлі повідомлень про новий наступ, який буде розпочато армією режиму Башара Асада та її союзниками в Ідлібі, Хамі та Латакії.

Німецький журналіст Джуліан Рьопке у своєму Twitter публікує кадри атаки російської авіації в Ідлібі.

"Цікаво, що санкціями проти Москви ніхто не погрожує", - зазначає він.

