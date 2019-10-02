КНДР провела випробування балістичної ракети з підводного човна

Північна Корея в середу запустила як мінімум одну ракету біля свого східного узбережжя, яка, за даними Південної Кореї, могла бути запущена з підводного човна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

Запуск відбувся через день після того, як Пхеньян оголосив про відновлення переговорів з США, спрямованих на припинення ядерної програми КНДР.

Ракета, імовірно є типом Pukguksong, була випущена зі східного узбережжя в районі Вонсан в східному напрямку о 7:11 ранку і пролетіла близько 450 кілометрів на максимальній висоті близько 910 км.

Велика висота означає, що ракета була випущена під великим кутом, і якби вона була запущена під нормальним кутом, вона б пролетіла набагато більшу відстань.

КНДР востаннє проводила випробування ракети такого типу в серпні 2016 року. До сих пір Північна Корея, як вважають, розробила ракети Pukguksong-1 і Pukguksong-2, і їх максимальна дальність польоту становить близько 1300 кілометрів.

Разом з міжконтинентальними балістичними ракетами програма ракет підводного базування КНДР вважається однією з найбільших загроз для США і їх союзників, оскільки вона може розширити радіус дії ядерних ракет, і таку ракету важко виявити заздалегідь, перш ніж вона буде запущена з-під води.