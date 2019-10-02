КНДР провела испытания баллистической ракеты с подводной лодки

Северная Корея в среду запустила как минимум одну ракету у своего восточного побережья, которая, по данным Южной Кореи, могла быть запущена с подводной лодки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Запуск произошел через день после того, как Пхеньян объявил о возобновлении переговоров с США, направленных на прекращение ядерной программы КНДР.

Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что КНДР запустила баллистическую ракету, предназначенную для запусков с подводной лодки.

Ракета, предположительно являющаяся типом Pukguksong, была выпущена с восточного побережья в районе Вонсан в восточном направлении в 7:11 утра и пролетела около 450 километров на максимальной высоте около 910 км.

Большая высота означает, что ракета была выпущена под большим углом, и если бы она была запущена под нормальным углом, она бы пролетела гораздо большее расстояние.

КНДР в последний раз проводила испытания ракеты такого типа в августе 2016 года. До сих пор Северная Корея, как полагают, разработала ракеты Pukguksong-1 и Pukguksong-2, и их максимальная дальность полета составляет около 1300 километров.

Наряду с межконтинентальными баллистическими ракетами программа ракет подводного базирования КНДР считается одной из самых больших угроз для США и их союзников, поскольку она может расширить радиус действия ядерных ракет, и такую ракету трудно обнаружить заранее, прежде чем оно будет запущены из-под воды.