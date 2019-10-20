У Швейцарії обирають новий парламент

Виборці у Швейцарії обирають новий національний парламент, останні опитування показують, що успіху можуть досягти зелені партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Вибори 200 членів Національної ради, нижньої палати парламенту, і 46 членів Ради кантонів, верхньої палати, можуть стати черговим знаком того, що побоювання з приводу зміни клімату впливають на європейські електоральні настрої.

Голосування закінчується в полудень неділі. Більшість швейцарських виборців віддають свої голоси поштою.

Альпійська країна з населенням 8,2 мільйона осіб має стабільний політичний ландшафт з широкою коаліцією партій, починаючи від лівої до правопопулістської Швейцарської народної партії — найбільшої партії в парламенті, представленої в правлячій Федеральній раді. Зелені партії до неї не входять.