В Швейцарии выбирают новый парламент

Избиратели в Швейцарии выбирают новый национальный парламент, последние опросы показывают, что успеха могут достичь зеленые партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Выборы 200 членов Национального совета, нижней палаты парламента, и 46 членов Совета кантонов, верхней палаты, могут стать очередным знаком того, что опасения по поводу изменения климата влияют на европейские электоральные настроения.

Голосование заканчивается в полдень воскресенья. Большинство швейцарских избирателей отдают свои голоса по почте.

Альпийская страна с населением 8,2 миллиона человек имеет стабильный политический ландшафт с широкой коалицией партий, начиная от левой до правопопулистской Швейцарской народной партии — крупнейшей партии в парламенте, представленной в правящей Федеральном совете. Зеленые партии в нее не входят.