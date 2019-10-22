Вибори в Канаді:  Трюдо зберігає владу, але з урядом меншості

Ліберальна партія Джастіна Трюдо зуміла зберегти владу на загальнонаціональних виборах у Канаді, отримавши результат, який, за прогнозами, дозволить прем’єру сформувати уряд меншості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Ці загальнонаціональні вибори вважались референдумом щодо урядування Трюдо, перший термін якого ознаменували скандали.

Його ліберали йшли нога у ногу зі своїми правоцентристськими конкурентами-консерваторами.

Попри деякі втрати в східних провінціях Канади, Ліберальна партія Трюдо, за прогнозами, отримає більшість місць в 338-місному парламенті.

Це дасть їй можливість сформувати уряд, проте лібералам доведеться покладатися на інші партії, щоб залишитися при владі.

Трюдо був ослаблений серією скандалів, які кинули тінь на його імідж ліберальної ікони. Проте результати стали перемогою для Трюдо, чия кришталева репутація постраждала після оприлюднення його старих фотографій із чорним та коричневим гримом на обличчі.

Трюдо прийшов до влади у 2015 році, пообіцявши реальні зміни і взявши на себе чимало прогресивних зобов'язань. Та після чотирьох років влади він зіткнувся з критикою щодо здатності виконати обіцянки.