Выборы в Канаде: Трюдо сохраняет власть, но с правительством меньшинства

Либеральная партия Джастина Трюдо сумела сохранить власть на общенациональных выборах в Канаде, получив результат, который, по прогнозам, позволит премьеру сформировать правительство меньшинства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Эти общенациональные выборы считались референдумом к Трюдо, первый срок которого ознаменовали скандалы.

Его либералы шли нога в ногу со своими правоцентристскими конкурентами-консерваторами.

Несмотря на некоторые потери в восточных провинциях Канады, Либеральная партия Трюдо, по прогнозам, получит большинство мест в 338-местном парламенте.

Это даст ей возможность сформировать правительство, однако либералам придется полагаться на другие партии, чтобы остаться у власти.

Трюдо был ослаблен серией скандалов, которые бросили тень на его имидж либеральной иконы. Однако результаты стали победой для Трюдо, чья кристальная репутация пострадала после обнародования его старых фотографий с черным и коричневым гримом на лице.

Трюдо пришел к власти в 2015 году, пообещав реальные изменения и взяв на себя немало прогрессивных обязательств. Но после четырех лет власти он столкнулся с критикой способности выполнить обещания.