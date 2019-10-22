Київ очікує від Польщі більшої квоти на автоперевезення після поступок в історичній сфері

Київ виконав частину домовленостей, досягнутих під час вересневого візиту президента Володимира Зеленського до Варшави, і очікує дій з боку Польщі, зокрема, у справі польських ліцензій на транзит вантажів для українських перевізників.

Про це заявив віцепрем’єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Польське радіо".

Відповідаючи на запитання про рівень відносин з Польщею, Кулеба назвав її другом, партнером та адвокатом України. Однак він додав, що Київ очікує нині від Варшави відповіді на дії української влади у сфері історичної політики. На його думу, Україна виконала частину домовленостей, про які йшлося у Варшаві, а тому очікує нині від Польщі кроків, які покажуть, що Варшава також налаштована на розв’язання наявних проблем.

Віцепрем’єр-міністр наголосив, що одним з таких питань є проблема з дозволами на транзит вантажних автомобілів, які Польща видає українським перевізникам. Він додав, що українська сторона сподівається, що ця проблема буде якнайшвидше розв’язана.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 30 вересня на брифінгу в Києві заявив, що польських дозволів на автоперевезення залишилося дуже мало: за підрахунками Кабміну, їх може вистачити приблизно на два тижні роботи.

Україна підготувала контрзаходи на відмову Польщі збільшити квоту на автоперевезення, додав він.

Раніше в МЗС Польщі заявили, що "не приймають принципів торгівлі у питанні історичної спадщини".

Нагадаємо, проблема виникла минулого року через позицію Польщі встановити квоту на міжнародні автомобільні перевезення у 2019 році на рівні 130 тисяч дозволів.

Слід зазначити, що за чинними міждержавними угодами квота на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень не повинна бути меншою за 200 тисяч дозволів.

Однак на сьогодні мінімальною квотою, якої потребує ринок, є 230 тисяч дозволів. Ключовий аргумент польської переговорної команди - інтереси польських перевізників.

Детальніше читайте у статті: "Експорт під загрозою: навіщо Україна погрожує оскаржити дії Польщі у Брюсселі"