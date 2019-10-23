Ердоган і Путін домовились про Сирію, Анкара зупинила військову операцію

Росія і Туреччина досягли домовленості щодо північної Сирії, після чого Анкара заявила про закінчення військової операції, широко розкритикованої міжнародною спільнотою.

Як повідомляє "Європейська правда", на переговорах у Сочі президенти РФ і Туреччини домовились про спільне патрулювання у регіоні.

Через кілька години після оголошення про угоду Путіна і Ердогана Міноборони Туреччини заявило, що Сполучені Штати повідомили про завершення виведення курдських бойовиків з "безпечної зони", чого вимагала Анкара, пише Reuters.

У міністерстві підкреслили: на цьому етапі не потрібно ініціювати чергову операцію за межами поточного району, що фактично означає закінчення військового наступу.

Путін після завершення понад шестигодинної розмови з турецьким колегою заявив, що сторонам вдалося вийти на "доленосні рішення", передає російське агентство "Интерфакс".

Путін і Ердоган підписали спільний меморандум із десяти пунктів, у якому зазначається, що підрозділи російської військової поліції і сирійської прикордонної служби з 12:00 23 жовтня вводяться на сирійський бік сирійсько-турецького кордону за межами зони операції Туреччини "Джерело миру".

Вони сприятимуть виведенню курдських підрозділів і їхнього озброєння на 30 км від сирійсько-турецького кордону, яке має завершитися протягом 150 годин після 12:00 23 жовтня 2019 року.

З цього моменту починається спільне російсько-турецьке патрулювання на глибину до 10 км від кордону на захід і на схід від району операції "Джерело миру", крім міста Камишли.

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Згідно з меморандумом, всі курдську підрозділи та їх озброєння будуть виведені з Манбіджа і Таль-Рифата.

Путін і Ердоган підтвердили прихильність єдності і територіальної цілісності Сирії, забезпечення національної безпеки Туреччини, висловилися на підтримку Аданської угоди.

Також Путін і Ердоган підкреслили "свою рішучість боротися з тероризмом у всіх його формах і проявах і протистояти сепаратистським прагненням на сирійській території".

За меморандумом, існуючий статус-кво в нинішньому районі операції "Джерело миру" між Телль-Аб'ядом і Рас-ель-Айном глибиною до 32 км буде збережений.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".