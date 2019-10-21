Ердоган звинуватив Захід у підтримці терористів у Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 21 жовтня, звинуватив західні держави у підтримці терористів через те, що вони не підтримали операцію Анкари проти сирійських курдів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Чи можете ви уявити собі, що весь Захід підтримав терористів, і всі напали на нас, включно з державами-членами НАТО та країнами Європейського союзу?", - сказав Ердоган у Стамбулі.

"З яких це пір ви стали на сторону терору? Чи PYD-YPG (сирійські курдські сили) вступили в НАТО, а ми не знаємо про це?", - запитав він.

Анкара заявляє, що YPG є "терористичним" відгалуженням незаконної Робочої партії Курдистану (PKK), яка з 1984 року веде партизанську боротьбу на території Туреччини. PKK занесена в чорний список як терористичне угрупування в Туреччині, США і ЄС.

Військові дії Анкари проти курдів викликали широку міжнародну критику і спонукали деякі країни НАТО призупинити продаж нових озброєнь Туреччині. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг неодноразово висловлював "серйозні побоювання" з приводу військової операції Туреччини, розпочатої 9 жовтня.

Туреччина оголосила 120-годинне призупинення вогню після переговорів з США.

Ердоган повинен зустрітися з президентом Росії Владіміром Путіним у вівторок в Сочі, щоб обговорити питання Сирії.