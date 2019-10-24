У Польщі хочуть полегшити працевлаштування лікарів з України – ЗМІ

Міністерство охорони здоров’я Польщі підготувало зміни, які дозволять полегшити працевлаштування лікарів з-за меж ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

Дозвіл на практику лікаря в конкретній польській лікарні та іспит, що дає право на надання послуг лікаря в Польщі – все це передбачає проєкт МОЗ Польщі. Нові правила дозволять наймати медиків за межами ЄС, наприклад в Україні. І вони дозволять обійти – чи, принаймні, відкласти – нострифікаційну процедуру, що полегшує роботу в інших державах ЄС (процедуру визнання іноземних документів про освіту).

"Якщо ми цього не зробимо, це зроблять інші країни нашого регіону, де медичні установи мають набагато вищі бюджети", – переконує Ярослав Федоровський, президент Польської Федерації лікарень.

До змін з побоюванням ставляться польські лікарі, які вбачають у них запровадження подвійних стандартів.

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МОЗ в пояснювальній записці не приховує, що це спосіб залатати кадрові діри там, де є загроза припинення діяльності лікарень через відсутність лікарів-фахівців. Спрощений режим дозволяє працювати тільки в Польщі, тому може сприяти тому, щоб лікарі лишалися в країні, а не їхали в інші держави ЄС.

Зазначається, що в Польщі працює багато лікарів з України, але враховуючи те, що процес нострифікації диплома – тривалий і дорогий, вони залучені в якості санітарів і молодших медсестер.

"Нам дуже потрібні кадри, особливо лікарі, готові до роботи. Така скорочена процедура, безумовно, необхідна", – стверджує Ярослав Федоровський.

Наразі пропозиція МОЗ проходить обговорення в юридичній комісії Сейму.