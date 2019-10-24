В уряді Британії заперечують розкол через Brexit

В офісі британського прем'єра заперечили повідомлення про розбіжності в уряді Бориса Джонсона з приводу того, як діяти далі у справі Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

В офісі Джонсона дали зрозуміти, що прем'єр-міністр піде на дострокові вибори, якщо ЄС запропонує відкласти крайній термін Brexit до січня.

Однак деякі міністри начебто хочуть зосередитися на отриманні згоди в парламенті щодо законопроєкту про угоду щодо Brexit.

В офісі прем'єра при цьому наполягають на відсутності розколу в уряді щодо подальшої стратегії.

У вівторок депутати підтримали угоду прем'єр-міністра в цілому, але відхилили його плани щодо прискореного її затвердження.

Ця поразка фактично поклала край будь-якій реалістичній перспективі виходу Британії з ЄС 31 жовтня з угодою.

У відповідь прем'єр-міністр оголосив, що припинить просування свого законопроєкту, доки чекає на відповідь ЄС щодо відстрочки Brexit.