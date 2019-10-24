В правительстве Великобритании отрицают раскол из-за Brexit

В офисе британского премьера отрицали сообщения о разногласиях в правительстве Бориса Джонсона по поводу того, как действовать дальше в деле Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В офисе Джонсона дали понять, что премьер-министр пойдет на досрочные выборы, если ЕС предложит отложить крайний срок Brexit до января.

Однако некоторые министры якобы хотят сосредоточиться на получении согласия в парламенте по законопроекту о соглашении по Brexit.

В офисе премьера при этом настаивают на отсутствии раскола в правительстве относительно дальнейшей стратегии.

Во вторник депутаты поддержали соглашение премьер-министра в целом, но отклонили его планы по ускоренному его утверждению.

Это поражение фактически положило конец любой реалистической перспективе выхода Британии из ЕС 31 октября с соглашением.

В ответ премьер-министр объявил, что прекратит продвижение своего законопроекта, пока ждет ответа ЕС по поводу отсрочки Brexit.