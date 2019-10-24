Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Экс-мэр Славянска Неля Штепа выиграла дело в ЕСПЧ против Украины

Трамп заявил, что не знает дипломата Тейлора, возглавляющего посольство США в Украине

ЕС согласится на отсрочку Brexit, обсуждают продолжительность - СМИ

Республиканцы сорвали дачу показаний представительницы Пентагона по делу Трампа






В правительстве Великобритании отрицают раскол из-за Brexit

Четверг, 24 октября 2019, 12:58

В офисе британского премьера отрицали сообщения о разногласиях в правительстве Бориса Джонсона по поводу того, как действовать дальше в деле Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В офисе Джонсона дали понять, что премьер-министр пойдет на досрочные выборы, если ЕС предложит отложить крайний срок Brexit до января.

Однако некоторые министры якобы хотят сосредоточиться на получении согласия в парламенте по законопроекту о соглашении по Brexit.

В офисе премьера при этом настаивают на отсутствии раскола в правительстве относительно дальнейшей стратегии.

Во вторник депутаты поддержали соглашение премьер-министра в целом, но отклонили его планы по ускоренному его утверждению.

Это поражение фактически положило конец любой реалистической перспективе выхода Британии из ЕС 31 октября с соглашением.

В ответ премьер-министр объявил, что прекратит продвижение своего законопроекта, пока ждет ответа ЕС по поводу отсрочки Brexit.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Brexit
powered by lun.ua