В правительстве Великобритании отрицают раскол из-за Brexit
В офисе британского премьера отрицали сообщения о разногласиях в правительстве Бориса Джонсона по поводу того, как действовать дальше в деле Brexit.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
В офисе Джонсона дали понять, что премьер-министр пойдет на досрочные выборы, если ЕС предложит отложить крайний срок Brexit до января.
Однако некоторые министры якобы хотят сосредоточиться на получении согласия в парламенте по законопроекту о соглашении по Brexit.
В офисе премьера при этом настаивают на отсутствии раскола в правительстве относительно дальнейшей стратегии.
Во вторник депутаты поддержали соглашение премьер-министра в целом, но отклонили его планы по ускоренному его утверждению.
Это поражение фактически положило конец любой реалистической перспективе выхода Британии из ЕС 31 октября с соглашением.
В ответ премьер-министр объявил, что прекратит продвижение своего законопроекта, пока ждет ответа ЕС по поводу отсрочки Brexit.