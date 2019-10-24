Внаслідок серйозної повені у Франції загинули 3 людини

Щонайменше три людини загинули в результаті повені на півдні Франції.

Як пише "Європейська правда", посилаючись на BBC, це підтвердило міністерство внутрішніх справ країни.

У заяві французького міністерства йдеться, що сильний дощ зараз рухається в напрямку північної Корсики.

"За останні три дні особливо сильні шторми пройшли півднем Франції, спричинивши три смерті і завдавши серйозної шкоди регіону", - йдеться в заяві французького міністерства внутрішніх справ.

"Дощ триває і зараз йде на східному узбережжі Верхньої Корсики. Всі повинні зберігати пильність", - додали у міністерстві.

У місті Безьє випало 198 мм опадів всього за шість годин у середу вранці – це обсяг опадів двомісячної норми. У Еро, за даними синоптиків, за 24 години випало 240 мм дощу. Це 50-річний рекорд.

Близько 2 тисяч пожежників і рятувальників були направлені до регіону, де ріки вийшли з берегів, перекрили дороги і завдали значних збитків.

Цього тижня повені після злив також зруйнували деякі райони північної Італії та Іспанії, де загинули ще троє людей.