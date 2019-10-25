У парламенті Португалії зроблять окремий вхід для єдиного ультраправого депутата

Парламент Португалії погодився зробити окремий вхід на робоче місце в сесійній залі для єдиного ультраправого депутата після скарг депутатів інших партій, що постійно пропускати його занадто незручно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Андре Вентура, колишній футбольний коментатор і лідер популістської партії "Chega" ("Досить"), на виборах цього місяця став першим крайньоправим депутатом в парламенті з моменту закінчення диктатури в Португалії в 1974 році.

Сесійна зала парламенту Португалії

Йому було відведено саме праве місце в ряду за дерев'яною балюстрадою в законодавчому органі в палаці Сан-Бенту. Щоб потрапити на робоче місце, йому необхідно проходити по ряду повз членів правої партії CDS-PP.

Депутати цієї партії і інші депутати заявили, що це незручно і змушує їх вставати через політичного суперника, чого не відбувається з іншими. "Це не політичне питання, це практичне питання", - сказав депутат CDS-PP Тельмо Коррейя.

Спікер парламенту Ферро Родрігес погодився з тим, щоб в балюстраді поруч з місцем Вентури зробили отвір, що означає, що у нього буде власний окремий вхід.

Вентура, однак, не підтримав таке рішення і заявив, що це буде "безглуздою" тратою ресурсів.

"Вони будуть витрачати гроші тільки тому, що законодавці CDS-PP не хочуть вставати. Це вони хочуть знову принизити партію "Chega", - сказав він.

Рішення ще має бути схвалене органом культурної спадщини, тому що будівля, побудована в XVI столітті, є об'єктом, що охороняється.