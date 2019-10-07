У Португалії Соціалістична партія перемогла на виборах, але більшості не має

Лівоцентристська Соціалістична партія отримала більшість голосів на загальних виборах у Португалії в неділю – після формування коаліції партія продовжить керувати країною в наступні 4 роки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Соціалісти отримали 106 місць, в порівнянні з 77 для Соціал-демократичної партії, яка посіла друге місце.

Парламент обирає уряд, як правило, з членів партії, яка має більшість у парламенті.

Соціалісти, однак, не дотягли до парламентської більшості. Вони могли б продовжити керувати країною як уряд меншості або укласти союз з іншими лівоцентристськими партіями для прийняття законодавства, як вони зробили в свій останній термін з португальською Комуністичною партією і ліворадикальних блоком.

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Антоніо Кошта, лідер соціалістів і чинний прем'єр-міністр, заявив, що він почне переговори з іншими партіями з метою забезпечення політичної угоди на найближчі чотири роки.

"Політична стабільність має важливе значення для міжнародного авторитету Португалії", - сказав Кошта в переможній промові.

Він сказав, що його майбутній уряд буде продовжувати свої зусилля щодо поліпшення державних фінансів Португалії.

Лівий блок, який отримав 19 місць, заявив, що готовий почати переговори з соціалістами за урядовою програмою.

Невеликі маргінальні партії також отримали кілька місць, і деякі з них можуть стати партнерами соціалістів у формуванні уряду.

Кошта прийшов до влади чотири роки тому, пообіцявши скасувати заходи жорсткої економії, введені під час фінансової кризи в Європі, коли Португалія потребувала міжнародної допомоги.