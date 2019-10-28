У Польщі затримали й арештували російського шпигуна

Польська Агенція внутрішньої безпеки затримала громадянина Польщі, ймовірного російського шпигуна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polskie Radio.

За словами речника міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслава Жарина, арешт Пьотра С. відбувся 24 жовтня у Варшаві. Через два дні його взяли під варту на три місяці.

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За словами Жарина, слідчі зібрали докази про співпрацю Пьотра С. з російською розвідкою. Він повідомив, що під час затримання працівники агентства обшукали місця проживання і роботи чоловіка.

Під час обшуків було знайдено нелегальну вогнепальну зброю і боєприпаси, а також електронні носії і документи. Окрім того, спецслужба обшукала місця прописки і фактичного місця проживання осіб, які мали контакт з Пьотром С.

Підозрюваному також висунуто звинувачення у нелегальному зберіганні зброї та користуванні фальшивим документом.

TVP Info з посиланням на джерела повідомляє, що затриманий був співробітником Агентства військової власності – виконавчого органу під наглядом міністра національної оборони Польщі.