Туск: план Джонсона щодо Brexit непереконливий
Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що останні пропозиції прем’єра Британії щодо Brexit не виглядають переконливо, хоча ЄС і зберігає свою відкритість.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Сьогодні у мене було два телефонні дзвінки з приводу Brexit, спочатку з Дубліном, потім з Лондоном. Моє послання прем’єру Лео Варадкару: ми повністю підтримуємо Ірландію. Моє послання прем’єру Борису Джонсону: ми лишаємося відкритими, але не переконаними" - написав Туск у Twitter.
Today I had two phone calls on #Brexit, first with Dublin then with London.— Donald Tusk (@eucopresident) October 3, 2019
My message to Taoiseach @LeoVaradkar: We stand fully behind Ireland.
My message to PM @BorisJohnson: We remain open but still unconvinced.
Згідно з планом Джонсона, Північна Ірландія покине Митний союз разом з іншою частиною Великої Британії на початку 2021 року, але за згодою місцевого парламенту продовжить застосовувати законодавство ЄС, що стосується сільськогосподарської і іншої продукції. При цьому цю згоду потрібно отримувати кожні чотири роки.
Віцепрем’єр Ірландії Саймон Ковні заявив, що якщо пропозиції прем’єра Британії є остаточними, то Brexit відбудеться без угоди з ЄС.