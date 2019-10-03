Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Трамп підтвердив, що хотів би розслідування Україною дій Байдена

Волкер свідчить на закритому засіданні у Конгресі США

В ЄС приєдналися до критики Радою Європи проєкту судової реформи Зеленського

Напад в управлінні поліції Парижа: загинули 5 людей, включно з нападником






Туск: план Джонсона щодо Brexit непереконливий

Четвер, 3 жовтня 2019, 17:57

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що останні пропозиції прем’єра Британії щодо Brexit не виглядають переконливо, хоча ЄС і зберігає свою відкритість.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні у мене було два телефонні дзвінки з приводу Brexit, спочатку з Дубліном, потім з Лондоном. Моє послання прем’єру Лео Варадкару: ми повністю підтримуємо Ірландію. Моє послання прем’єру Борису Джонсону: ми лишаємося відкритими, але не переконаними" - написав Туск у Twitter.

Згідно з планом Джонсона, Північна Ірландія покине Митний союз разом з іншою частиною Великої Британії на початку 2021 року, але за згодою місцевого парламенту продовжить застосовувати законодавство ЄС, що стосується сільськогосподарської і іншої продукції. При цьому цю згоду потрібно отримувати кожні чотири роки.

Віцепрем’єр Ірландії Саймон Ковні заявив, що якщо пропозиції прем’єра Британії є остаточними, то Brexit відбудеться без угоди з ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Brexit Туск
powered by lun.ua