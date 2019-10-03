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Ірландія про план Джонсона: якщо це фінальна пропозиція, то буде жорсткий Brexit

Четвер, 3 жовтня 2019, 16:12

Віцепрем’єр Ірландії Саймон Ковні заявив, що якщо пропозиції прем’єра Британії є остаточними, то Brexit відбудеться без угоди з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Пропозиція прем'єр-міністра Бориса Джонсона ЄС замінює ірландський прикордонний backstop низкою різних домовленостей.

Згідно з планом, Північна Ірландія покине Митний союз разом з іншою частиною Великої Британії на початку 2021 року, але за згодою місцевого парламенту продовжить застосовувати законодавство ЄС, що стосується сільськогосподарської і іншої продукції.

 Ця пропозиція була схвалена Демократичною юніоністською партією Північної Ірландії. Однак інші політичні партії в Північній Ірландії і бізнес-групи відхилили її.

"Якщо ця остаточна пропозиція, то угоди не буде", - сказав Саймон Ковні.

Він сказав, що ірландський уряд і ЄС не можуть схвалити план, який дає регіональному парламенту вирішальну роль у тому чи дозволяти застосування правил єдиного ринку.

Як повідомлялося, у  Брюсселі відкидають нові пропозиції Британії щодо Brexit, заявляючи, що вони недостатні, аби стати основою для повноцінної угоди.

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