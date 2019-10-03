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Туск: план Джонсона относительно Brexit неубедителен

Четверг, 3 октября 2019, 17:57

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что последние предложения премьера Великобритании о Brexit не выглядят убедительно, хотя ЕС и сохраняет свою открытость.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня у меня было два телефонных звонка по поводу Brexit, сначала с Дублином, потом с Лондоном. Мое послание премьеру Лео Варадкару: мы полностью поддерживаем Ирландию. Мое послание премьеру Борису Джонсону: мы остаемся открытыми, но не убежденными" - написал Туск в Twitter.

Согласно плану Джонсона, Северная Ирландия покинет Таможенный союз вместе с остальной частью Великобритании в начале 2021 года, но с согласия местного парламента продолжит применять законодательство ЕС, что касается сельскохозяйственной и другой продукции. При этом это согласие нужно получать каждые четыре года.

Вицепремьер Ирландии Саймон Ковни заявил, что если предложения премьера Британии являются окончательными, то Brexit состоится без соглашения с ЕС.

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Brexit Туск
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