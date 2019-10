Туск: план Джонсона относительно Brexit неубедителен

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что последние предложения премьера Великобритании о Brexit не выглядят убедительно, хотя ЕС и сохраняет свою открытость.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня у меня было два телефонных звонка по поводу Brexit, сначала с Дублином, потом с Лондоном. Мое послание премьеру Лео Варадкару: мы полностью поддерживаем Ирландию. Мое послание премьеру Борису Джонсону: мы остаемся открытыми, но не убежденными" - написал Туск в Twitter.

