У Норвегії відреагували на великі навчання російських субмарин поблизу її берегів

Прем’єр-міністр Норвегії Ерна Сольберг заявила, що її поінформували про великі навчання російських субмарин у Баренцовому і Норвезькому морях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

Росія минулого тижня почала проводити великі навчання з використанням підводних човнів в Норвезькому і Баренцевому морях. Як заявляють спецслужби, метою цих навчань є демонстрація здатності протистояти загрозам з боку східного узбережжя США.

Це найбільша операція російських підводних човнів з початку 1990-х років і часів Холодної війни. В даний час в операції беруть участь до десяти російських підводних човнів. Вісім з них працюють на атомній енергії. Мета деяких підводних човнів - піти якнайдалі в Атлантику, не будучи виявленими.

"Це якраз показує, що у росіян великі потужності, не в останню чергу на морі. Ми знаємо, як важливо для росіян убезпечити морський шлях у бік Мурманська. Це великі частини норвезького узбережжя" - сказала Сольберг.

"Звичайно, вони також зацікавлені в тому, щоб перевірити, наскільки ми можемо йти з ними в ногу. Росіяни показують силу. Вони показують потенціал і силу" - додала вона.