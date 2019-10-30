В Норвегии отреагировали на крупные учения российских субмарин вблизи ее берегов

Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг заявила, что ее проинформировали о крупных учениях российских субмарин в Баренцевом и Норвежском морях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Россия на прошлой неделе начала проводить крупные учения с использованием подводных лодок в Норвежском и Баренцевом морях. Как заявляют спецслужбы, целью этих учений является демонстрация способности противостоять угрозам со стороны восточного побережья США.

Это крупнейшая операция российских подводных лодок с начала 1990-х годов и времен Холодной войны. В настоящее время в операции участвуют до десяти российских подводных лодок. Восемь из них работают на атомной энергии. Цель некоторых подводных лодок - уйти подальше в Атлантику, не будучи обнаруженными.

"Это как раз показывает, что у россиян большие мощности, не в последнюю очередь на море. Мы знаем, как важно для россиян обезопасить морской путь в сторону Мурманска. Это большие части норвежского побережья", - сказала Сольберг.

"Конечно, они также заинтересованы в том, чтобы проверить, насколько мы можем идти с ними в ногу. Россияне показывают силу. Они показывают потенциал и силу", - добавила она.