Бельгія: екологи дають €30 тис. винагороди за виявлення вбивці вовчиці

Екологічні групи пропонують 30 тисяч євро винагороди за інформацію, яка допоможе виявити, хто вбив Найю - першого вовка, побаченого у Бельгії за століття.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Поява вовчиці торік завершила повернення хижака до кожної материкової країни Європи після десятиліть переслідувань.

Найю та її дитинчат востаннє бачили в травні в лісі Лімбург у Фландрії, але, як вважається, її вбили професійні мисливці.

Дві природохоронні організації пропонують 20 тисяч євро за інформацію, яка призведе до розкриття відповідальних. Підприємець з Вілрійка, що на південь від Антверпена, надав одній з них ще 10 тисяч євро, сподіваючись, що збільшена пропозиція підвіщить шанси на результати.

"Що важливо, це те, що людина, яка це зробила, не втече від цього", - йдеться у повідомленні організації "Захист птахів Фландрія".

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Агентство природи та лісів зробило висновок, що Найю вбили організовані мисливці, враховуючи тип лісу, в якому жила вовчиця. "Злочинці пробралися у важкодоступну територію, щоб знайти і вбити вовчицю з її дитинчатами", - сказав речник.

Найя, родом із східної Німеччини, вперше була помічена в Бельгії в північно-східній провінції Лімбург у січні 2018 року. Їй одягли ошийник з транспондером для відстеження пересування.

Востаннє вовчицю зафіксувала камера нічного бачення Агентства природи та лісів у травні. Акумулятори в її ошийнику розрядилися.

Супутник Найї, який приєднався до неї в серпні 2018 року, раніше приносив їй їжу. Зараз, кажуть, він поводиться як одинокий вовк.