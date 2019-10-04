Бельгия: экологи дают €30 тыс. вознаграждения за обнаружение убийцы волчицы

Экологические группы предлагают 30 тыс. евро вознаграждения за информацию, которая поможет выявить, кто убил Найю - первого волка, увиденного в Бельгии за столетие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Появление волчицы в прошлом году завершило возврат хищника в каждую материковую страну Европы после десятилетий преследований.

Найю и ее детенышей последний раз видели в мае в лесу Лимбург во Фландрии, но, как считается, ее убили профессиональные охотники.

Две природоохранных организации предлагают 20 тыс. евро за информацию, которая приведет к раскрытию ответственных. Предприниматель из Вилрийка, что к югу от Антверпена, предоставил одной из них еще 10 тыс. евро, надеясь, что увеличенное предложение повысит шансы на результаты.

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"Что важно, это то, что человек, который это сделал, не уйдет от этого", - говорится в сообщении организации "Защита птиц Фландрия".

Агентство природы и лесов сделало вывод, что Найю убили организованные охотники, учитывая тип леса, в котором жила волчица. "Преступники пробрались в труднодоступную территорию, чтобы найти и убить волчицу с ее детенышами", - сказал спикер.

Найя, родом из восточной Германии, впервые была замечена в Бельгии в северо-восточной провинции Лимбург в январе 2018 года. Ей надели ошейник с транспондером для отслеживания передвижений.

Последний раз волчицу зафиксировала камера ночного видения Агентства природы и лесов в мае. Аккумуляторы в ее ошейнике разрядились.

Спутник Найи, который присоединился к ней в августе 2018 года, ранее приносил ей пищу. Сейчас, говорят, он ведет себя как одинокий волк.