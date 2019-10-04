Бельгия: экологи дают €30 тыс. вознаграждения за обнаружение убийцы волчицы
Экологические группы предлагают 30 тыс. евро вознаграждения за информацию, которая поможет выявить, кто убил Найю - первого волка, увиденного в Бельгии за столетие.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
Появление волчицы в прошлом году завершило возврат хищника в каждую материковую страну Европы после десятилетий преследований.
Найю и ее детенышей последний раз видели в мае в лесу Лимбург во Фландрии, но, как считается, ее убили профессиональные охотники.
Две природоохранных организации предлагают 20 тыс. евро за информацию, которая приведет к раскрытию ответственных. Предприниматель из Вилрийка, что к югу от Антверпена, предоставил одной из них еще 10 тыс. евро, надеясь, что увеличенное предложение повысит шансы на результаты.
"Что важно, это то, что человек, который это сделал, не уйдет от этого", - говорится в сообщении организации "Защита птиц Фландрия".
Агентство природы и лесов сделало вывод, что Найю убили организованные охотники, учитывая тип леса, в котором жила волчица. "Преступники пробрались в труднодоступную территорию, чтобы найти и убить волчицу с ее детенышами", - сказал спикер.
Найя, родом из восточной Германии, впервые была замечена в Бельгии в северо-восточной провинции Лимбург в январе 2018 года. Ей надели ошейник с транспондером для отслеживания передвижений.
Последний раз волчицу зафиксировала камера ночного видения Агентства природы и лесов в мае. Аккумуляторы в ее ошейнике разрядились.
Спутник Найи, который присоединился к ней в августе 2018 года, ранее приносил ей пищу. Сейчас, говорят, он ведет себя как одинокий волк.