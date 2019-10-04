У Копенгагені відкрили лижний схил на даху сміттєспалювального заводу

У Копенгагені відкрили штучний лижний схил, побудований на даху величезного сміттєспалювального заводу, який спалює відходи для виробництва тепла і електроенергії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Завод Amager Bakke є одним з найбільш екологічно чистих у світі підприємств з переробки відходів завдяки технології, яка фільтрує його викиди.

Він був запущений в 2017 році, а в цю п'ятницю на його даху відкрили для публіки лижну зону. Проект розроблявся майже десять років і коштував 550 мільйонів євро.

"У Данії зовсім немає пагорбів або гір. Таким чином, ми прийшли до думки, що ми дійсно можемо створити штучну гору для гірських лиж", - говорить данський архітектор Бьярке Інгельс.

Дах здали в оренду фірмі Copenhill, яка управляє зоною відпочинку. Було вжито додаткових заходів бепзпеки, перш ніж людям дозволили кататися на лижах над сміттєспалювачем і паровою системою високого тиску.

"Електростанція не обов'язково повинна бути якоюсь потворною коробкою, яка блокує види або відкидає тіні на сусідів. Це може бути найпопулярніший парк в місті", - вважає Інгельс.

Схил знаходиться на висоті 85 метрів, його довжина становить 450 метрів. Очікується, що щорічно його відвідуватимуть близько 50 тисяч лижників. З даху заводу відкривається вид на місто, гавань і прилеглі підприємства важкої промисловості.