В Копенгагене открыли лыжный склон на крыше мусоросжигательного завода

В Копенгагене открыли искусственный лыжный склон, построенный на крыше огромного мусоросжигательного завода, который сжигает отходы для производства тепла и электричества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Завод Amager Bakke является одним из самых экологически чистых в мире предприятий по переработке отходов благодаря технологии, которая фильтрует его выбросы.

Он был запущен в 2017 году, а в эту пятницу на его крыше открыли для публики лыжную зону. Проект разрабатывался почти десять лет и стоил 550 миллионов евро.

"В Дании совершенно нет холмов или гор. Таким образом, мы пришли к мысли, что мы действительно можем создать искусственную гору для горных лыж", - говорит датский архитектор Бьярке Ингельс.

Крыша сдана в аренду фирме Copenhill, которая управляет зоной отдыха. Были приняты дополнительные меры предосторожности, прежде чем людям разрешили кататься на лыжах над мусоросжигателем и паровой системой высокого давления.

"Электростанция не обязательно должна быть какой-то уродливой коробкой, которая блокирует виды или отбрасывает тени на соседей. Это может быть, пожалуй, самый популярный парк в городе", - считает Ингельс.

Склон находится на высоте 85 метров, его длина составляет 450 метров. Ожидается, что ежегодно его будут посещать около 50 тысяч лыжников.

С крыши завода открывается вид на город, гавань и близлежащие предприятия тяжелой промышленности.