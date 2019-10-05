В Единбурзі проходить марш за незалежність Шотландії
Тисячі людей збираються в Единбурзі на марш на підтримку незалежності Шотландії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Організатори маршу під назвою All Under One Banner (Все під одним прапором) говорять, що очікують участі більше 100 000 осіб.
Ready to set off! #indyref #yesscot #AUOBEdinburgh pic.twitter.com/4eSM3lNj8B— Cllr Greg Hepburn (@FlashHepburn) October 5, 2019
За їхніми словами, саме стільки людей брали участь в аналогічному заході в столиці Шотландії в минулому році, але, згідно з офіційною оцінкою міської ради, чисельність склала 20 000 осіб.
All Under One Banner - це рух, що об'єднує прихильників шотландської незалежності. З моменту утворення в 2014 році активісти проводять заходи в містах по всій країні.
There is no sight in end for the March but there is an #indyref within our grasp pic.twitter.com/fWeTnj5HVC— yvonne ridley (@yvonneridley) October 5, 2019
Низка відомих прихильників незалежності Шотландії збираються виступити на мітингу.
Перший міністр шотландського уряду Нікола Стерджен написала в Твіттері, що подумки вона буде на марші, але не особисто. "Не сумнівайтеся - незалежність наближається", - написала вона.