В Единбурзі проходить марш за незалежність Шотландії

Тисячі людей збираються в Единбурзі на марш на підтримку незалежності Шотландії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Організатори маршу під назвою All Under One Banner (Все під одним прапором) говорять, що очікують участі більше 100 000 осіб.

За їхніми словами, саме стільки людей брали участь в аналогічному заході в столиці Шотландії в минулому році, але, згідно з офіційною оцінкою міської ради, чисельність склала 20 000 осіб.

All Under One Banner - це рух, що об'єднує прихильників шотландської незалежності. З моменту утворення в 2014 році активісти проводять заходи в містах по всій країні.

There is no sight in end for the March but there is an #indyref within our grasp pic.twitter.com/fWeTnj5HVC — yvonne ridley (@yvonneridley) October 5, 2019

Низка відомих прихильників незалежності Шотландії збираються виступити на мітингу.

Перший міністр шотландського уряду Нікола Стерджен написала в Твіттері, що подумки вона буде на марші, але не особисто. "Не сумнівайтеся - незалежність наближається", - написала вона.