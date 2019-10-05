Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Единбурзі проходить марш за незалежність Шотландії

Туреччина розпочне військову операцію на північному сході Сирії - Ердоган

Конгрес США вимагає у Білого дому документи щодо розмови Трампа і Зеленського

Прем'єр Британії заперечив, що проситиме ЄС відкласти Brexit






В Единбурзі проходить марш за незалежність Шотландії

Субота, 5 жовтня 2019, 16:03

Тисячі людей збираються в Единбурзі на марш на підтримку незалежності Шотландії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Організатори маршу під назвою All Under One Banner (Все під одним прапором) говорять, що очікують участі більше 100 000 осіб.

За їхніми словами, саме стільки людей брали участь в аналогічному заході в столиці Шотландії в минулому році, але, згідно з офіційною оцінкою міської ради, чисельність склала 20 000 осіб.

All Under One Banner - це рух, що об'єднує прихильників шотландської незалежності. З моменту утворення в 2014 році активісти проводять заходи в містах по всій країні.

Низка відомих прихильників незалежності Шотландії збираються виступити на мітингу.

Перший міністр шотландського уряду Нікола Стерджен написала в Твіттері, що подумки вона буде на марші, але не особисто. "Не сумнівайтеся - незалежність наближається", - написала вона.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua