ЗМІ: Іспанія поставить Україні партію ракет Patriot

Іспанія погодилася поставити Україні ракети Patriot всупереч тиску з боку НАТО та ЄС, щоб європейські країни, які мають цю систему американського виробництва, доставили її Україні.

Про це стало відомо іспанській газеті El Pais від урядових джерел, повідомляє "Європейська правда".

Передача невеликої кількості ракет – кожна одиниця коштує більше мільйона євро, максимальна дальність – 24 кілометри – відбудеться після відмови Міністерства оборони Іспанії передати Україні батарею, яку з 2013 року розгорнуто на кордоні між Туреччиною та Сирією.

Наразі в іспанської армії є три батареї, кожна зі своїми ракетними установками, радаром і станцією управління, які були придбані вживаними у Німеччини в 2004 і 2014 роках. Одна з цих батарей розташована в Адані (Туреччина), а дві інші – на базі морської піхоти (Валенсія). Одна з них вже використовується для навчання українських та іспанських військових управлінню цією системою.

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Міноборони Іспанії категорично відмовилося передати Україні батарею Patriot. Їхні аргументи полягають у тому, що нібито ці системи є єдиними ефективними проти ракетного нападу – як було продемонстровано у війнах в Україні та на Близькому Сході – і що чисельність збройних сил Іспанії низька. Зрештою відомство сказало "так", але лише щодо "дуже обмеженої кількості" ракет, оскільки військовий резерв Іспанії становить близько п’ятдесяти одиниць, а перехоплювачі дуже дорогі.

Міністерство під керівництвом Маргарити Роблес планує витратити більше на вдосконалення системи Patriot. Відомство хоче придбати чотири батареї конфігурації 3+, "набагато більш просунутої, ніж те, що воно має зараз", що дасть йому "справжній потенціал протиракетної оборони". Міністерство оборони США вже санкціонувало цей продаж у жовтні за 2,6 мільярда євро. Уряд Іспанії ще не затвердив ні стелю витрат програми, ні підписання контракту.

"Хоча процедури прискорені, прогноз полягає в тому, що нові батареї не надійдуть раніше 2028 або 2029 років. Тим часом Збройним силам доведеться забезпечити протиповітряну оборону Іспанії своїми поточними обмеженими засобами", – підсумовує газета.

Раніше Financial Times повідомляло, що Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Коли в іспанського міністра закордонних справ у понеділок спитали, чи розглядає Мадрид можливість поставити Києву Patriot, він уникнув прямої відповіді, зазначивши, що Іспанія "продовжить робити все, що в її силах", щоб допомогти Україні у війні проти Росії.