Першому міністру Шотландії загрожує вотум недовіри

Подальше політичне майбутнє першого міністра Шотландії Хумзи Юсафа опинилося під питанням після його рішення виключити з уряду "Зелених".

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Юсафу, очільнику Шотландської національної партії і керівнику регіонального уряду Шотландії, доведеться поборотися за збереження посади після його несподіваного рішення розірвати угоду про розподіл повноважень із "Зеленими".

"Зелені" тепер збираються голосувати проти нього у разі вотуму недовіри, який готуються запропонувати шотландські консерватори.

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На додачу, лейбористи хочуть запропонувати вотум недовіри регіональному уряду загалом.

Розгляд вотуму довіри з ініціативи шотландських консерваторів ймовірно відбудеться у середу або четвер наступного тижня. Для успіху ініціативи консерватори мають здобути на його підтримку щонайменш 65 зі 129 голосів. У Шотландської національної партії – 63 голоси.

Торі, лейбористи і ліберальні демократи, які сукупно мають 58 мандатів, дали зрозуміти, що планують голосувати проти першого міністра.

"Зелені" спершу заявили, що їхні сім депутатів також підтримають вотум недовіри, але згодом співлідерка партії натякнула, що вони готові до переговорів.

У разі голосування "Зелених" проти Юсафа долю першого міністра може визначити єдиний голос депутатки від пронезалежницької партії Alba Еш Рейган і вона вже пропонує йому домовленість щодо політики у важливих для неї питаннях в обмін на підтримку.

Нагадаємо, минулого тижня чоловіку колишньої першої міністерки Шотландії Ніколи Стерджен Пітеру М’юреллу, який раніше був виконавчим директором Шотландської національної партії, висунули звинувачення у розтраті партійних коштів у продовження тривалого розслідування.

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