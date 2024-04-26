Виконавицю теракту в центрі Стамбула засудили до 7 довічних ув’язнень

Турецький суд виніс рішення у справі про теракт, здійснений у Стамбулі 2022 року, у пішохідній зоні вулиці Істікляль.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Anadolu.

Підсудна Ахлам Альбашир, яка залишила вибухівку на вулиці, була засуджена до семи довічних ув'язнень за обтяжуючих обставин і 1794 років ув'язнення.

Сім довічних строків їй дали за "порушення єдності та цілісності держави" та "умисне вбивство" шести осіб.

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1794 роки в’язниці присудили за інші злочини.

У 154-сторінковому обвинувальному акті, підготовленому головною прокуратурою Стамбула для 36 обвинувачених, зазначено, що метою терористів було створення так званої незалежної об’єднаної демократичної держави Курдистан у регіоні, який вони називають "Курдистан", на території Сирії, Ірану та Іраку, відповідно до марксистсько-ленінських принципів, і що раніше було багато спроб у цьому напрямку.

Вибух у Стамбулі стався на популярній пішохідній вулиці Істікляль вдень 13 листопада 2022 року. Місце вибуху розташоване за шість хвилин ходьби від центральної площі Таксим.

Внаслідок вибуху загинули шестеро людей, зокрема двоє дітей. Ще понад 80 людей було поранено.

Атака стала шокуючим нагадуванням про вибухи у турецьких містах у період з 2015 по 2017 рік, що підірвали почуття безпеки населення.

Турецька влада звинуватила у вибуху заборонену Робітничу партію Курдистану, або РПК, а також пов'язані з нею сирійські курдські угруповання. Курдські групи заперечили свою причетність.

Сирійку Ахлам Альбашир звинуватили у тому, що вона близько п'ятої години залишила бомбу з тротилом на вулиці Істікляль.