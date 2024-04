Президенти Литви та Польщі спостерігали за спільними військовими навчаннями

Президент Литви Гітанас Науседа разом зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою спостерігали за спільними військовими навчаннями з авіаційним елементом "Хоробрий грифон 24/II" (Brave Griffin 24/II).

Про це литовський президент написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Спільні польсько-литовські навчання розпочались минулої неділі. Під час них випробовують оборонні сценарії у так званому Сувальському коридорі відповідно до двостороннього литовсько-польського "Оршанського плану".

Together w/🇵🇱President @AndrzejDuda observed🇱🇹&🇵🇱brigade-level tactical exercise“Brave Griffin 24-II” in 🇱🇹.



We’re ready to maintain strong position on strengthening NATO eastern flank.



Agreed to expand defense cooperation in artillery rocket system(HIMARS)&cyber domain fields. pic.twitter.com/NmF1fuuKWH

