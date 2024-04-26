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Президенти Литви та Польщі спостерігали за спільними військовими навчаннями

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Новини — П'ятниця, 26 квітня 2024, 13:24 — Ірина Кутєлєва

Президент Литви Гітанас Науседа разом зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою спостерігали за спільними військовими навчаннями з авіаційним елементом "Хоробрий грифон 24/II" (Brave Griffin 24/II).

Про це литовський президент написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Спільні польсько-литовські навчання розпочались минулої неділі. Під час них випробовують оборонні сценарії у так званому Сувальському коридорі відповідно до двостороннього литовсько-польського "Оршанського плану".

"Разом з Анджеєм Дудою спостерігали за польсько-литовськими бригадними тактичними навчаннями Brave Griffin 24-II в Литві. Готові зберігати тверду позицію щодо зміцнення східного флангу НАТО", – зазначив Науседа.

Він додав, що вони з Дудою домовились про розширення оборонної співпраці в галузі артилерійських ракетних систем (HIMARS) та кіберпростору.

У понеділок, 22 квітня, у Литві розпочалися одні з найбільших національних військових навчань Thunder Strike.

А наступного дня на литовській території стартували масштабні навчання німецького Бундесверу Grand Quadriga 2024.

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Литва Польща
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