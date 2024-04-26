Президенти Литви та Польщі спостерігали за спільними військовими навчаннями
Новини — П'ятниця, 26 квітня 2024, 13:24 —
Президент Литви Гітанас Науседа разом зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою спостерігали за спільними військовими навчаннями з авіаційним елементом "Хоробрий грифон 24/II" (Brave Griffin 24/II).
Про це литовський президент написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
Спільні польсько-литовські навчання розпочались минулої неділі. Під час них випробовують оборонні сценарії у так званому Сувальському коридорі відповідно до двостороннього литовсько-польського "Оршанського плану".
Together w/🇵🇱President @AndrzejDuda observed🇱🇹&🇵🇱brigade-level tactical exercise“Brave Griffin 24-II” in 🇱🇹.
We’re ready to maintain strong position on strengthening NATO eastern flank.
Agreed to expand defense cooperation in artillery rocket system(HIMARS)&cyber domain fields. pic.twitter.com/NmF1fuuKWHРеклама:– Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 26, 2024
"Разом з Анджеєм Дудою спостерігали за польсько-литовськими бригадними тактичними навчаннями Brave Griffin 24-II в Литві. Готові зберігати тверду позицію щодо зміцнення східного флангу НАТО", – зазначив Науседа.
Він додав, що вони з Дудою домовились про розширення оборонної співпраці в галузі артилерійських ракетних систем (HIMARS) та кіберпростору.
У понеділок, 22 квітня, у Литві розпочалися одні з найбільших національних військових навчань Thunder Strike.
А наступного дня на литовській території стартували масштабні навчання німецького Бундесверу Grand Quadriga 2024.