Президенти Литви та Польщі спостерігали за спільними військовими навчаннями

Президент Литви Гітанас Науседа разом зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою спостерігали за спільними військовими навчаннями з авіаційним елементом "Хоробрий грифон 24/II" (Brave Griffin 24/II).

Про це литовський президент написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Спільні польсько-литовські навчання розпочались минулої неділі. Під час них випробовують оборонні сценарії у так званому Сувальському коридорі відповідно до двостороннього литовсько-польського "Оршанського плану".

Together w/🇵🇱President @AndrzejDuda observed🇱🇹&🇵🇱brigade-level tactical exercise“Brave Griffin 24-II” in 🇱🇹.



We’re ready to maintain strong position on strengthening NATO eastern flank.



Agreed to expand defense cooperation in artillery rocket system(HIMARS)&cyber domain fields. pic.twitter.com/NmF1fuuKWH Реклама: April 26, 2024

"Разом з Анджеєм Дудою спостерігали за польсько-литовськими бригадними тактичними навчаннями Brave Griffin 24-II в Литві. Готові зберігати тверду позицію щодо зміцнення східного флангу НАТО", – зазначив Науседа.

Він додав, що вони з Дудою домовились про розширення оборонної співпраці в галузі артилерійських ракетних систем (HIMARS) та кіберпростору.

У понеділок, 22 квітня, у Литві розпочалися одні з найбільших національних військових навчань Thunder Strike.

А наступного дня на литовській території стартували масштабні навчання німецького Бундесверу Grand Quadriga 2024.